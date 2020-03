Über die Hälfte der Minijobs von Frauen erledigt

Rund 68% aller Mini- oder Teilzeitjobs in Leipzig werden von Frauen erledigt. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hingewiesen. Sie beruft sich auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Die NGG fordert größere Anstrengungen bei der Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt. In ganz Sachsen liegt die Quote bei 72%.