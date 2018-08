Über eine halbe Million Besucher beim Stadtfest

Weithin sichtbar prägt ein besonderes Highlight die diesjährige CANALETTO-Silhouette. Der City Skyliner, die weltweit größte mobile Aussichtsplattform, gastiert anlässlich des Stadtfestjubiläums erstmals in Dresden. Und das mit riesigem Erfolg: Seit Freitagabend, 17.00 Uhr, nutzten bereits über 8 000 Festbesucher die Chance, 72 Meter – hoch hinaus – über die Dächer der Stadt zu steigen. An Bord der klimatisierten Kabine kann man bei guter Sicht bis zu 29 Kilometer sehen. Ein spannender Perspektivwechsel, am Tag und in der Nacht. Der City Skyliner fährt am heutigen Sonntag bis 22.30 Uhr und bleibt dem Stadtbild dann noch bis zum 14. Oktober erhalten.