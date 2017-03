Über eine Million Besuche in den Leipziger Städtischen Bibliotheken

Zwar gab es rund 240.000 Entleihungen weniger als noch im Vorjahr, dafür wuchs die Zahl der Online-User immer weiter. 2016 waren es insgesamt 2,7 Millionen virtuelle Besuche. Über diese und weitere Themen informierten am Freitag Bibliotheksverantwortliche in ihrem Bilanzbericht. Auch Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (DIE LINKE) zieht ein durchaus positives Fazit: "Die Bibliotheken werden von den Leipzigern gut angenommen. Uns freut, dass insbesondere Migranten die Bibliotheken als beliebteste und bekannteste Institution schätzen." Die Leipziger Städtischen Bibliotheken haben im interkulturellen Bereich Pionierarbeit geleistet, so Skadi Jennicke. "Sie arbeiten in Kooperation mit verschiedenen mehrsprachigen Vereinen. Die Bibliotheken bieten in diesem Rahmen Führungen und Medien in leichter Sprache an."