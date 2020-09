Überfall auf Juweliergeschäft – Zeugen gesucht

Chemnitz- Am Dienstagabend gegen 17.55 Uhr kam es zu einem Überfall in einem Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Tätersuche

Ein bisher unbekannter Mann betrat am gestrigen Abend das Geschäft am Bahnhofsvorplatz und bedrohte die 64-jährige Mitarbeiterin mit einer Waffe. Anschließend griff er sich eine noch unbekannte Anzahl an Schmuckstücken sowie Bargeld und verließ das Geschäft. Die 64-Jährige blieb unverletzt, eine Aussage zur Schadenshöhe liegt noch nicht vor.

Die Polizeidirektion Chemnitz leitete nach Bekanntwerden der Tat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, wobei auch ein Fährtenspürhund zum Einsatz kam. Zudem suchten Einsatzkräfte den weiteren Tatortbereich nach Spuren und Hinweisen zum Täter ab. Auch die Aufnahmen der Überwachungskamera wurden gesichtet.

Dabei ist erkennbar, dass der Täter im Geschäft seine Oberbekleidung wechselte. Der Räuber ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Beim Betreten des Ladens trug er ein graues Sakko, eine helle Schiebermütze sowie eine Brille und einen schwarzen Stoff-Mund-Nasen-Schutz. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack bei sich.

Beim Verlassen des Geschäfts trug er augenscheinlich einen grauen Pullover sowie ein weinrotes Basecap. Nun hatte er eine schwarze Umhänge/Sporttasche bei sich. Unverändert blieben seine dunkle Hose und seine dunklen Sneaker mit weißer Sohle.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Wem ist der beschriebene Täter vor Betreten des Geschäfts oder nach Verlassen des Geschäfts aufgefallen?

Wer kann Angaben zu seiner weiteren Fluchtrichtung machen?

Wer kann Angaben zu einem möglicherweise von ihm genutzten Fahrzeug machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0371 387 3448 entgegen.