Überfall auf Sparkasse – Zeugen gesucht

Heidenau - Ein Unbekannter überfiel am Mittwoch Nachmittag die Heidenauer Sparkasse an der Straße Böhmischer Weg. Der Mann betrat die Bank und legte einer Mitarbeiterin einen Zettel vor, aus dem eine Drohung verbunden mit einer Bargeldforderung hervor ging. Letztlich flüchtete er mit einer unbekannten Menge Bargeld zu Fuß in unbekannte Richtung.