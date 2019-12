Überragender Sieg für die Niners

Bevor die Versteigerung ein Ende findet, haben die Niners noch zwei Spiele zu bewältigen. Nach einem kurzen Weihnachten für die Spieler geht es schon am 29. Dezember wieder auf das Feld. In Mecklenburg Vorpommern treten sie gegen die Rostock Seawolves an. Eine knappe Woche später wird der Ball wieder in der heimischen Halle geworfen. Am 4. Januar tritt die Orange Army gegen Phoenix Hagen an. Um 19 Uhr startet da Spiel in der Messe Chemnitz. Dann wird sich zeigen, ob die Niners an der Spitze der Tabelle bleiben können.