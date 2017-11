Überraschender Aufstieg! – DSC turnt in der ersten Bundesliga

Was sich am Rande des 3. Wettkampftages der Turnbundesliga in Dresden am vergangenen Wochenende angedeutet hatte, ist nun offiziell. „Der TuS Chemnitz-Altendorf hatte am Sonntag die Abmeldung aus der 1. Bundesliga der Frauen offiziell eingereicht, die daraufhin von der Deutschen Turnliga geprüft und für rechtens befunden wurde“, sagt Katharina Martin von der Deutschen Turnliga (DTL). Daraufhin ging am Donnerstag die offizielle Anfrage beim Dresdner SC ein, ob man als Nachrücker den freien Platz einnehmen wolle. „Wir mussten letztendlich nicht lange darüber nachdenken, so eine Chance sollte man sich sportlich nicht entgehen lassen. Am Freitag haben wir die Zusage an die DTL verschickt“, sagt DSC-Cheftrainer Tom Kroker.