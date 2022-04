Übersterblichkeit in Sachsen über dem Durchschnitt

Für das zweite Halbjahr des Jahres 2021 ist im Freistaat eine ungewöhnlich hohe Übersterblichkeit zu verzeichnen. Das hat das Institut für Wirtschaftsforschung in Dresden, kurz ifo, bekanntgegeben. So gab es in Sachsen rund 13 Prozent mehr Todesfälle, als man es aufgrund der Altersstruktur erwartet hätte. In Thüringen sah die Entwicklung ähnlich aus, allerdings gibt es auch viele Bundesländer, in denen keine ungewöhnlich hohe Sterblichkeit für diesen Zeitraum beobachtet werden konnte. Laut dem Leiter der Dresdner ifo, Marcel Thum, falle es auf, dass die Übersterblichkeit niedriger ausgefallen sei, wenn die Impfquote in einem Bundesland höher war.