Übungsfahrt im Auto gerät außer Kontrolle

Vogtland- Eine Frau hat ohne Führerschein bei einer illegalen Übungsfahrt einen Unfall verursacht und sich dabei selbst verletzt. Die 50-jährige verwechselte im Auto auf einem Parkplatz am Samstagmittag Kupplungs- und Gaspedal, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen fuhr einen Abhang hinab und streifte einen Baum. Am Wagen entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 4.000 Euro. Die Frau müsse sich nun wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten, hieß es. Auch der 63 Jahre alte Autobesitzer, der auf dem Beifahrersitz saß, werde zur Verantwortung gezogen, weil er die Fahrt erlaubt habe. (dpa)