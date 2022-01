UKL erneut geburtenstärkste Klinik

Das Universitätsklinikum Leipzig ist erneut die geburtenstärkste Klinik Mitteldeutschlands. Laut UKL seien hier im vergangenen Jahr über 2.600 Kinder auf die Welt gebracht worden. Darunter knapp 100 Zwillings- und zwei Drillingsgeburten. Bereits 2020 verzeichnete die Uniklinik mehr Geburten als alle anderen Kliniken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Prof. Holger Stepan, Leiter der Abteilung für Geburtsmedizin des UKL, äußerte sich stolz über diesen Titel, besonders in Zeiten der Corona-Pandemie. Grund dafür sei für ihn der hohe Stellenwert von langfristiger Ausbildung und Bindung der Hebammen, Schwestern und Ärzte am UKL. Auch die Kaiserschnittrate sei mit 27 Prozent "erfreulich niedrig".