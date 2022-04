Sachsen- Flüchtlinge aus der Ukraine kommen auch bei uns in Sachsen an. Einige von ihnen werden hier Arbeit suchen. Die Chancen für sie stehen gut. Das durchschnittliche Bildungsniveau der Flüchtenden aus der Ukraine ist hoch und hiesige Firmen suchen nach Fachkräften. Wie kann Integration gelingen und was bedeutet das für den Arbeitsmarkt in Sachsen? welche Voraussetzungen brauchen die ukrainischen Flüchtlinge um hier arbeiten zu können? Franziska Wöllner ist diesen Fragen nachgegangen.