Ukraine-Flüchtlinge treffen in Reichenbach ein

Vogtland- Auch im Vogtland treffen nach und nach die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine ein. So zum Beispiel in Reichenbach. Um eine schnelle Unterbringung zu ermöglichen, hat die Wohnungsbaugesellschaft Reichenbach mbH dem Ausländeramt im Vogtlandkreis circa 50 Wohnungen zur Verfügung gestellt. Auch die Flüchtlingskoordination der EU ist mittlerweile angelaufen. Die ukrainischen Flüchtlinge werden demnach im EU Erstaufnahmeland registriert. Die Stadtverwaltung Reichenbach hat außerdem eine Koordinierungsstelle in der Stadtverwaltung am Markt 6 eingerichtet. Dort wird täglich in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr ein Dolmetscher vor Ort sein, um die sprachlichen Barrieren zu beseitigen und die notwendigen Daten den Ausweisdokumenten zu entnehmen.