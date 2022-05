Leipzig - Durch den Krieg kommen immer noch Flüchtlinge aus der Ukraine in der Messestadt an. Der Leipziger Partnerschaftsverein UKRAINE-KONTAKT e. V. wurde im Jahr 1999 gegründet und pflegt seitdem Beziehungen in die Ukraine. Durch die derzeitige Situation erlebt der Verein auch einige Veränderungen und hilft so viel er nur kann.