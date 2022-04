Ukrainischer Botschafter: Kretschmer kuschelt mit «Kumpelchen Putin»

Kretschmer wolle keine Panzer an die Ukraine liefern und ein Gasembargo verhindern, schrieb Melnyk am Donnerstagabend auf Twitter an den CDU-Politiker gerichtet. «Sondern weiter mit Ihrem Kumpelchen Putin kuscheln. Ihre unverschämte Anbiederung an diesen Kriegsverbrecher bleibt eine ewige Schande.»

Kretschmer hatte am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» davor gewarnt, dass Deutschland nicht zu einer Kriegspartei werden dürfe. Angesichts des Krieges könne man es sich aktuell nicht vorstellen, aber es müsse wieder eine Art der Zusammenarbeit mit Russland geben. «Es muss sein, weil alles andere für uns noch gefährlicher, noch dramatischer sein kann.»