Um Haaresbreite am Finale vorbeigeschlittert

Hamburg – Am Samstagnachmittag verlor der SC DHfK Leipzig gegen den THW Kiel im Halbfinale um den DHB-Pokal in Hamburg. In den ersten 10 Minuten liefen die Leipziger den Kielern noch vor der Nase weg. Pieczkowski versenkte die ersten Tore für Leipzig. Die Leipziger Abwehr konnte sich sehen lassen. Vortmann zeigte Glanzleistungen als Keeper. Doch dann machten die Kieler den Raum zu. Die Leipziger verloren immer wieder den Ball. Nach kurzer Auszeit für die Leipziger, legten diese gleich wieder los und zogen nach vorne. Die Kieler standen vier Punkte im Rückstand, nun nahmen auch sie sich eine Auszeit. Zurück aus der Verschnaufpause legten sie auch gleich ordentlich los und schafften den Ausgleich. Die Leipziger Stürmer konnten für den Moment nichts mehr im Feld der Kieler ausrichten. Vortmann im Tor bewahrte Haltung und konnte die starken Angriffe der Kieler noch parieren. In der Halbzeit stand es 19:19. Der Favorit aus Kiel blieb weiter stark. Leipzig fand keine Lücke und leistete sich den nächsten Ballverlust. Doch hinten parierte Vortmann. Kiel konnte nun einige Siebenmeter verwandeln. Leipzig lag in der 40. Minute um drei Punkte im Rückstand. Steinert schoss nun den Anschluss für Leipzig. Der SC DHfK kämpfte sich ran und startete starke Gegenangriffe, doch der Kieler Keeper hielt genauso emsig sein Tor sauber. Leipzig blieb weiter dran. Aber Kiel antwortete mit starkem Kontern. Leipzig brauchte das Tor, doch Keeper Landin war nicht zu bezwingen. Auszeit für Leipzig. Anschlusstor in der 56. Minute – es stand 29:30 und die Halle bebte. Kiel traf aus der zweiten Reihe, doch Leipzig hatte die schnelle Antwort. Leipzig ging über in eine offensive Deckung. Es sah aber chancenlos aus. Kiel schoss das 35. und letzte Tor. Endstand 32:35. Somit zieht der THW Kiel ins Finale um den DHB-Pokal ein. Trotzdem eine starke Leistung der Leipziger, die hier alles gegeben haben.