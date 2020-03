Umbau Goerdelerring: das müssen Pendler nun wissen

Parallel zu dem Baustart sollen die Fahrpläne für alle Bus- und Straßenbahnlinien, sowie allen Nightlinern geändert werden. Auch die aktuelle Corona-Krise sorgt für Umstellungen in den Fahrtzeiten. „Wir haben jetzt am 23. März begonnen, den Straßenbahnbereich auf einen 15 Minuten-Takt umzustellen. (…) Ab 30. März tun wir das auch im Busbereich“, so Marc Backhaus. Fahrgäste sollten sich nach Angaben der LVB frühzeitig über mögliche Änderungen und Umleitungen informieren. Die Baumaßnahmen am Goerdelerring sollen voraussichtlich im November dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Kosten sind mit rund 15 Millionen Euro veranschlagt.