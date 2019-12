Umfrage: Das essen die Leipziger zu Weihnachten!

Festliche Gans mit Rotkohl? Oder doch ganz klassisch Kartoffelsalat und Würstchen? Jedes Jahr die Gretchenfrage: was gibt es Heiligabend oder an den beiden Weihnachtstagen zu essen. Was landet bei den Leipzigern auf den Tellern? Wir haben die Menschen im Allee-Center in Grünau gefragt. Hier schwanken die Befragten zwischen Kartoffelsalat mit Würstchen, Gans oder Pute.

Auf den Tellern der Leipziger geht es also ganz unterschiedlich zu. Was aber tatsächlich gekauft wird, kann Philipp Barthel am besten beurteilen. Er ist Marktleiter in Leipzigs größten Rewe-Markt im Allee-Center.