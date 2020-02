Umfrage – Wie feiern die Dresdner Valentinstag?

Dresden - Am Freitag ist der Tag der Liebenden. Aus diesem Grund hat sich die DRESDEN FERNSEHEN-Redaktion in Dresden umgehört, wie wichtig Männern und Frauen eigentlich der Valentinstag ist und ob sie sich Geschenke wünschen? Und sind Rosen wirklich so beliebt?

Für Blumengeschäfte gehört der Valentinstag (nach dem Muttertag) zu den absatzstärksten Tagen im Jahr. Floristin Annett Plewan Lüdecke rechnet in ihrem Laden "Blumenträume" an der Borsbergstraße in Dresden mit einen Ansturm von Männern aller Altersklassen und erfahrungsgemäß mit dem doppelten Umsatz als an "normalen" Tagen.