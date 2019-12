Dresden - Die Weihnachtszeit ist für viele die Zeit der Besinnung. Doch auch die Bescherung an Heiligabend gehört dazu. Viele Geschäfte erwirtschaften in der Weihnachtszeit Rekordumsätze. Die DRESDEN FERNSEHEN- Redaktion hat nachgefragt, wie viel Geld die Dresdner für Geschenke ausgeben und wie sie Weihnachten feiern - in Familie, in der Kirche, mit Kartoffelsalat und Würstchen oder Gänsebraten? Die Antworten gibt's im Video.