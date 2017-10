Umkämpfter Sieg im Spitzenspiel für den KFC

Das Spitzenspiel der Regionalliga erwartete die Ringerfans und die Mannschaft des KFC am Samstagabend in der Leplaystraße. Vor gut gefüllten Rängen empfingen die Leipziger Germania Artern. Nach dem klaren 37:0 Sieg gegen Weißwasser, waren die Leipziger an diesem Abend gefordert. Die KFC-Ringer starteten stark. Den ersten Kampf holte sich Adam Bienkowski mit 16:0 in der 57-kg-klasse.

Mit Daniel Geist stellte sich dem Leipziger Judoka Rene Kirsten im zweiten Kampf allerdings gleich ein ganz anderes Kaliber in den Weg. Nach hartem Kampf der beiden Schwergewichte setzte sich der Gast aus Artern durch.