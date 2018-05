Zum Schutz der Elbe – Rathenauplatz wird zur unterirdischen Großbaustelle

Doch für Autofahrer ist die aktuelle Verkehrssituation nur der Anfang. Die aktuellen Arbeiten sind Vorbereitungsmaßnahmen für eine neue Großbaustelle in Dresden.

Die Stadtentwässerung Dresden GmbH (SEDD) betreibt die 1.800 Kilometer lange Dresdner Kanalisation. Über zwei Drittel der zu entwässernden Flächen werden im sogenannten Mischsystem entwässert. Das bedeutet, ein einzelner Kanal unter der Straße leitet sowohl das täglich anfallende häusliche Abwasser ab sowie bei Regen zusätzlich das Niederschlagswasser. Bei sehr starkem Regen wächst der Abwasserstrom auf ein Vielfaches an. Teilweise bis auf die 20fache Menge des Trockenwetterabflusses. In diesen Fällen werden Teile des durch den Regen verdünnten Abwassers in die Elbe abgeleitet über unterirdische Verbindungen zum Fluss. Damit dieses ungereinigte Abwasser eine bestimmte, umweltverträgliche Menge nicht überschreiten, nutzt die SEDD das Speichervolumen von Kanälen in höheren Kanalabschnitten mittels ferngesteuerter Steuerschieber. In den kommenden Monaten wird nun ein bereits vorhandenes Bauwerk für diese beiden Funktionen (Überlauf in die Elbe und Rückstau in die Kanalisation) in offener Bauweise erneuert. Nach der Fertigstellung wird das Abwasser vor dem Einleiten in die Elbe mittels einer modernen Rechenanlage von groben Stoffen gereinigt.