Das „Monument“ steht ab sofort vorm Brandenburger Tor

„Das Monument erinnert uns mit einem starken Bild aus Aleppo daran, dass immer noch Menschen unter den Folgen von Krieg leiden und bringt Geschichte und Gegenwart der kulturellen und menschlichen Folgen militärischer Gewalt in unser Bewusstsein“, so die Dresdner Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch: „Wir freuen uns, dass es dem Maxim Gorki Theater in Zusammenarbeit mit dem Dresdner Kunsthaus gelingt, die in Dresden erfolgreich begonnene überregionale Debatte zu Grundprinzipen unserer Demokratie und Kultur an einem zentralen Ort weiterzuführen.“

Der Platz des 18. März erinnert unter anderem an die Barrikadenkämpfe der bürgerlich-demokratischen Märzrevolution 1848. Nach 1945 war der Platz in seiner ruinösen Form eine permanente Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, die erst mit der Rekonstruktion und Neugestaltung verschwand.