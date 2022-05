Umtausch der Führerscheine – Andrang bei Fahrerlaubnisstellen

Sachsen- Nach zögerlichem Beginn infolge der Corona-Pandemie gewinnt der Pflichtumtausch von Führerscheinen in Sachsen immer mehr an Tempo. Mit der bis zum 19. Juli verlängerten Umtauschfrist arbeitet die Fahrerlaubnisbehörde darauf hin, dass alle Anträge, die spätestens Ende Mai eingegangen sind, fristgerecht umgetauscht werden können, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den großen Kommunen in Sachsen. Bis 2033 müssen laut einem Beschluss des Bundesrates von 2019 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine gegen neue, einheitliche EU-Kartenführerscheine getauscht werden.