Umundu-Festival mit kontroverser Ausstellung in Dresden

Ausstellung "Excessocenus"

Vom 6. bis 28. Oktober zeigen wir die mit dem Greenpeace Photo Award 2016 ausgezeichnete Fotoausstellung „Excessocenus“ in der Centrum Galerie. Die Bilder von Christina de Middel und Bruno Morais setzen sich kunstvoll mit Konsum in reichen Ländern und den Folgen für Menschen in Afrika auseinander. Immer geht es dabei um die Einflussnahme des Menschen auf die Umwelt und andere Mensche, In ihren Arbeiten verschieben die beiden Fotografen die Grenzen zwischen Fotojournalismus und Fiktion. Drei Wochen lang werden die Fotos ausgerechnet in einem Einkaufszentrum vor dem Textil-Discounter Primark zu sehen sein. Außerdem wird es spannende Vorträge, Diskussionen, Filme und Workshops zum Thema geben.