Umweltbericht für Dresden vorgelegt

Ein anderes Phänomen sind die Starkregenereignisse der letzten Jahre. Davon gab es 5 bis 6 Ereignisse in den letzten 20 Jahren. Damit sei durch den Klimawandel in den nächsten Jahren auch öfter zu rechnen. Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen sieht nun den Zwang, sich an die Änderung des Klimas anzupassen, um mit Trockenheit und Starkregen besser zurecht zu kommen.