umweltbewussteres Heizen für Plagwitz

In Plagwitz liegen nun eigens dafür zwei 4,1 kilometerlange Fernwärmestränge unter der Erde. Gefördert wurde das 8,58 Millionen Euro-Projekt mit 1,6 Millionen Euro. Der größte Teil davon kam vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Mit jeweils 160.000 Euro unterstützten auch die Stadt, der Freistaat und der Bund das Projekt. In den Stadtbezirken Altwest und Südwest gibt es noch weitere Fernwärme-Ausbaustufen, die aufgrund der CO²-Einsparung in den nächsten Jahren weiter forciert werden sollen.