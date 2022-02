Umweltbildung erhält Unterstützung durch die Stadt

Hiermit möchte die Stadt alle Kinder und Jugendliche ansprechen, die Interesse an Umwelt und ihrer Umgebung haben. So sollen die Interessierten in die Natur geführt werden, verschiedene Tier-, Pflanzen- und Pilzarten der Heimat kennenlernen und mehr über Biotopkartierung und Biotoppflege lernen. Sofern es die Corona-Richtlinien erlauben, soll das Projekt einmal monatlich für 20 Kinder und Jugendliche zur Verfügung stehen, so die Projektveranstalter.