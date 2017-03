Unbekannte attackieren Citybahn mit Steinen

Chemnitz – Unbekannte haben am Montagabend erneut die Citybahn attackiert. Wie die Bundespolizei Chemnitz mitteilt wurde der Zug auf der Strecke Burgstädt – Chemnitz mit Steinen beworfen.

© Sachsen Fernsehen

Der Triebfahrzeugführer musste deshalb auf Höhe des Haltepunktes Chemnitz Borna eine Notbremsung einleiten. Die Beamten begaben sich sofort zum Haltepunkt Chemnitz-Borna. Vor Ort konnten jedoch keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. In den letzten Wochen ist es nicht der erste Fall am Haltepunkt Chemnitz Borna, bei welchem die Citybahn angegriffen wurde. Erst am 7. März wurden Biomülltonnnen in den Gleisbereich gestellt.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht Zeugen, die Beobachtungen zum Geschehen gemacht haben. Wem sind Personen aufgefallen, die sich in den letzten Wochen vermehrt in dem Bereich des Haltepunktes Chemnitz-Borna aufhalten?

Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer der Bundespolizeiinspektion Chemnitz 0371 4615105 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.