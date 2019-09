Glauchau- In der Zeit vom 11.09. gegen 18.20 Uhr bis 14.09. gegen 13.00 Uhr brachen Unbekannte gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer Siedlung ein und entwendeten daraus ein oranges E-Bike der Marke „Fischer“ mit Ladestation.

Außerdem wurden vier Angeln gestohlen. Der Diebstahlschaden wird auf 3.400 Euro geschätzt. Die Polizei in Glauchau bittet darum, Hinweise zum Täter oder dem Verbleib der gestohlenen Gegenstände zu melden.

Telefon: 03763 640