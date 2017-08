Chemnitz – Einbrecher haben sich am vergangenen Wochenende auf einem Schulgelände im Chemnitzer Ortsteil Schönau zu schaffen gemacht.

© Sachsen Fernsehen

Die Unbekannten brachen Türen und Fenster auf und kamen so in das Gebäude in der Guerickestraße. Auch ein Container wurde von den Tätern durchsucht. Gestohlen haben sie nach erstem Überblick zwei Fernsehgeräte.

Laut Polizei liegt der Gesamtschaden nach erster Schätzung im vierstelligen Bereich.