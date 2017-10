Unbekannte Flugobjeke über Krostitz

Krostitzer Brauerei rüstet auf. Am Donnerstag schwebte schweres Gerät über Krostitz.

Die Brauerei erhält nach 21 Jahren eine neue Abfüllanlage und Etikettiermaschine. Mit einem großen Kran wurden die Maschinen über das Dach der Produktionshalle gehoben.

Die neue Anlage schafft 50.000 Flaschen am Tag. Der Umbau erfolgt im laufenden Betrieb. Bierfreunde müssen in der Zeit jedoch nicht auf den Hopfensaft verzichten.

Mit den Umbaumaßnahmen setzt die Brauerei auf eine bessere Umweltverträglichkeit in der Produktion.