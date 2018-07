Chemnitz- In Schloßchemnitz haben Unbekannte am Wochenende einen Opel gestohlen.

Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Samstagnachmittag in der Blankenauer Straße geparkt. Am Montagmorgen musste er jedoch feststellen, dass das Auto verschwunden war.

Das drei Jahre alte, graue Fahrzeug hat einen Zeitwert von circa 12.000 Euro. Die Soko „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen hat die Ermittlungen aufgenommen.