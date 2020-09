Unbekannte scharf auf E-Bikes

Chemnitz- In den Ortsteilen Yorckgebiet und Schönau wurden am Montag mehrere E-Bikes entwendet.

So stahlen Unbekannte aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Clausewitzstraße am Montag ein E-Bike der Marke Cube. Das anthrazitfarbene Fahrrad mit roten Akzenten hat einen Wert von rund 4.000 Euro. Sachschaden entstand hier nicht.

In der Robert-Blum-Straße wurde ein gesichertes, an einem Fahrradständer abgestelltes E-Bike gestohlen. Die Täter lösten mittels Schnellspanner das angeschlossene Vorderrad und flüchteten mit dem »Fischer-Bike«. Das schwarz-rote Fahrrad hat einen Wert von rund 1.500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 60 Euro.