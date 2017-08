Chemnitz – In Chemnitz ist erneut ein Zigarettenautomat gesprengt worden.

© Sachsen Fernsehen - Archiv

Laut Polizei waren die unbekannten Täter in der Nacht zum Montag gegen 0:30 Uhr an der Annaberger Straße am Werk. Die Detonation zerstörte dabei einen Automaten, der sich an einem Imbiss befand. Wie bei den bisherigen Taten in den vergangenen Monaten wurde auch in diesem Fall Pyrotechnik verwendet.

Genaue Schadensangaben liegen der Polizei noch nicht vor.