Die jungen Tiere wurden bereits am Freitag auf einer Wiese an der Herzogswalder Straße in Dresden-Gorbitz aufgefunden, wie Polizeisprecher Marko Laske berichtet. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer (0351) 483 22 33 entgegen.