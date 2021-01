Unbekannte Tote nach Fenstersturz

Berlin. Auf den Spuren einer Identität. Nach einem tragischen Fenstersturz bittet die Polizei Berlin mit der Veröffentlichung von zwei Bildern der verstorbenen Frau nun um Mithilfe bei der Identifizierung der bislang noch nicht namentlich bekannten Toten.

Am 12. Januar 2021 stürzte sich die Frau, deren Identität noch unbekannt ist, aus dem Fenster eines Hotels in der Schildhornstraße in Berlin-Steglitz. Ermittlungen haben unter anderem ergeben, dass sich die unbekannte Tote im Jahr 2018 in der Stadt Aue (Sachsen), unter dem Namen »Annegret Richter«, aufhielt.

Die Vermisstenstelle der Polizei Berlin fragt:

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Frau machen?

Wer kann Hinweise zu ihrer Identität geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.