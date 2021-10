Unbekannte überfallen Spätkauf

Zwei Unbekannte haben am Sonntagabend einen Spätkauf in der Südvorstadt überfallen. Mit einem spitzen Gegenstand forderten sie die Herausgabe von Bargeld, teilte die Polizei mit. Im Zuge des Überfalls kam es zu einem Handgemenge, woraufhin die beiden Täter flüchteten. Sie entkamen mit Bargeld, Tabak- und Alkoholwaren im Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich. Der Mitarbeiter des Geschäfts musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.