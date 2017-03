Unbekannter stürzt von Leipziger Hoteldach

Leipzig – Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Zwischenfall am Seaside Park Hotel in der Leipziger Innenstadt. Dabei soll ein Mann Ziegelsteine vom Dach des Hotels geworfen haben. Die Hintergründe der Tat sowie der Verbleib des Mannes sind bisher unklar.

Gegen 14:30 Uhr kletterte ein Mann auf dem Seaside Park Hotel in der Leipziger Innenstadt herum. Daraufhin stürzte der Unbekannte aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe. Zum Hergang des Vorfalls und dem Motiv des Mannes gibt es bisher keine Informationen, auch zum Zustand des Unbekannten konnte die Polizei bisher noch nichts sagen.

Weil Schaulustige die Arbeit der Einsatzkräfte behinderten, musste der Willy-Brandt-Platz vor dem Hotel gesperrt werden.