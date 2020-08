Unbekannter Toter in Leipzig: Viele Hinweise, keine Klarheit

Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig haben noch keinen konkreten Hinweis zur Identität eines Toten, der am Donnerstag vergangene Woche in einem Teich im Clara-Park gefunden wurde. Zwar seien schon viele Hinweise eingegangen, denen auch nachgegangen werde, aber eine zweifelsfreie Identifizierung sei noch nicht erfolgt, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Hinweise seien weiter möglich.

Die Beamten hatten am Wochenende ein Foto des Mannes veröffentlicht. Demnach ist der Mann zwischen 50 und 65 Jahren alt, 1,68 Meter groß, hat einen grau-weißen Haarkranz und Drei-Tage-Bart, grün-braune Augen sowie Pigmentstörungen an Armen und Hüfte. Eine Passantin hatte den leblosen Körper am Donnerstagmorgen im Teich entdeckt und gegen 6.50 Uhr die Polizei informiert. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Gewaltverbrechen aus und hat ein Verfahren wegen des Verdachts auf Totschlag gegen Unbekannt eingeleitet.