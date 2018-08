DSC-Wasserspringer wollen Edelmetall

Dresden - Es soll ein großes Sommersportfest werden. Erstmals finden derzeit sieben Europameisterschaften in Sommersportarten gleichzeitig statt: in Glasgow und in Berlin. Etwas abseits kämpfen auch drei Dresdner Wasserspringer bis zum 12. August in Edinburgh um Medaillen. Mit am Start sind vom Dresdner SC Tina Punzel, Timo Barthel und Louisa Stawczynski.