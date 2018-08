Uniklinikum zieht positive Bilanz

Auch die Investitionen in moderne Neubauten und in die Hightech-Ausstattung der Kliniken und Stationen tragen dazu bei. So steht derzeit das Haus 32 mit einem der modernstem Operativen Zentren Europas vor der Vollendung. Über 111 Millionen Euro haben das Land Sachsen und das Universitätsklinikum Dresden investiert. Im hochmodernen OP-Bereich befinden sich 17 OP-Säle, davon vier OPs für das Kinder-Cluster, und zwei Hybrid-OPs mit MRT bzw. Angiografie. Der Neubau ist das Resultat der guten betriebswirtschaftlichen und medizinischen Ergebnisse der Vorjahre. Der Neubau soll nicht das letzte Bauvorhaben auf dem Klinikumsgelände sein. Die Zahlen aus dem vergangenen Geschäftsjahres bilden die Basis für neue Bauvorhaben.

Die Hochschulmedizin Dresden gehört zu einem der größten Arbeitgeber der Region. Insgesamt arbeiten 6.040 Personen für die Krankenversorgung im Uniklinikum. Zudem erlernen 504 Schüler der Carus Akademie einen der unterschiedlichen Pflegeberufe oder werden zu Physiotherapeuten und Entbindungspfleger/Hebammen ausgebildet. Hinzu kommen noch 81 Auszubildende in ganz unterschiedlichen Berufen – von Medizinischen Fachangestellten bis zu Fachkräften für Lagerlogistik.