Landkreis Leipzig: Mann gewinnt knappe Million

Ein Mann aus dem Landkreis Leipzig hat am vergangenen Wochenende fast eine Million Euro im Lotto gewonnen. Der 30-Jährige war damit einer von vier Gewinnern aus ganz Deutschland. Bereits am Sonntag hatte er von seinen „6 Richtigen“ erfahren, musste sich bis zur Quotenermittlung allerdings länger als üblich gedulden. Grund hierfür war ein Feiertag im benachbarten Thüringen am Montag. Von seinem Gewinn möchte er sich möglicherweise ein Haus kaufen, sagte der Gewinner gegenüber Sachsenlotto. Mehr Angaben wollte er zu sich und seinen Plänen nicht machen. Laut eigenen Angaben habe er einen großen Freundeskreis und sei in seinem Umfeld recht bekannt.