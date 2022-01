Weiter auf Erfolgskurs – Sport-Update Dresden

Heimsieg im Spitzenspiel

Die Basketballer der Dresden Titans hatten am Samstagabend gleich doppelt Grund zum Freude. Der Tabellenführer der Pro B sicherte sich nicht nur den Sieg im Spitzenspiel gegen die OrangeAcademy aus Ulm. Erstmals waren auch wieder 750 Zuschauer in der Halle zugelassen, die den 14. Saisonsiegen im 16. Spiel ausgelassen mit der Mannschaft feierten. Nach einer deutlichen Führung in der ersten Hälfte, machten es die Dresdner in der Schlussphase nochmal spannend. Gleich elf Mal wechselte die Führung in den letzten Minuten. Am Ende behielten die Titans die Nerven und gewannen mit 89:83 gegen den Tabellendritten aus Ulm.