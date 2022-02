Sachsen- Die Deutsche Bahn will das Verkehrsnetz und die Bahnhöfe in Sachsen fit für die Zukunft zu machen. Aus diesem Grund investiert die Deutsche Bahn 690 Millionen Euro in den Freistaat.

Ob diese Summe ausreicht oder doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, haben wir für Sie in Erfahrung gebracht.