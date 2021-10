Auf der A4 – Undercover-Polizeibus ist Autobahn-Sündern auf der Spur

Auch in der Dresdner Neustadt wird heute kontrolliert. Am Palaisplatz in Dresden nahmen die Beamten bis 13 Uhr 17 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten auf. Bis 14 Uhr stellten die Beamten 202 Ordnungswidrigkeiten fest. 84 Mal handelte es sich dabei um sogenannte Handyverstöße, also Fälle, in denen Auto-, Lkw- und Radfahrer ein Handy in der Hand oder am Ohr hatten. 76 dieser Verstöße entfielen auf die Landeshauptstadt, sechs auf den Landkreis Meißen und zwei auf den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Im Rahmen der Kontrollen mit dem Reisebus registrierten die zivil gekleideten Polizisten im Bus drei Handyverstöße. Die Kontrollen dauern an.