Dresden – Am Dienstagmorgen gegen 08.50 Uhr kam es auf der A17 in Richtung Prag zu einem schweren Verkehrsunfall. Aktuell ist die Autobahn voll gespertt und es hat sich ein langer Rückstau gebildet.

Die Fahrerin eines PKW VW Up war zwischen Gorbitz und dem Tunnel Altfranken am Stauende einem mit Propangas beladenem Sattelzug ins Heck gefahren. Drei Personen zogen sich Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.



Nähere Infos folgen.