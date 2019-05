Unfall? – Brand im Leipziger Osten

Der Brand soll kurz nach Mitternacht ausgebrochen sein. Beim Löschversuch verletzen sich zwei Personen. Insgesamt seien es vier Personen, die in diesem Haushalt leben. Zwei von ihnen waren zum Brandzeitpunkt in der Wohnung. Aufgrund der Löscharbeiten mussten alle Bewohner des Hauses ihre Wohnungen verlassen. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist vorerst nicht bewohnbar.