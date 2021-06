Spange- Am Unfallschwerpunkt S299 Eicher in Spange kam es zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. Am Dienstagmittag rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Treuen und Eich zu einem Verkehrsunfall aus.

Ein auswärtiger BMW-Fahrer kam aus Richtung Impfzentrum und wollte Richtung Autobahn abbiegen, dabei missachtet er das Stoppschild und krachte in einen Richtung Auerbach kommenden Subaru. Die Feuerwehrkameraden mussten auslaufende Betriebsmittel binden und die Straße für etwa zwei Stunden sperren. Die zwei Fahrzeugführer wurden verletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht geklärt. Insgesamt waren 16 Freiwillige Feuerwehrleute sowie mehrere Rettungssanitäter und Polizei deshalb im Einsatz.