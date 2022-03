Rosenbach- In Rosenbach im Vogtland hatte eine 43-jährige Autofahrerin 2,16 Promille intus, als sie am Samstagabend einen Unfall baute. Nach Angaben der Polizei war sie an einem Grundstück am Ortsausgang mit Pflanzkübeln kollidiert. Durch den Aufprall kippte ihr Wagen um und kam auf der linken Seite im gegenüberliegenden Gartenzaun zum Liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Gegen die Frau wird ermittelt, ihr Führerschein wurde eingezogen. (dpa)