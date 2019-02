Unfallhotspot Jahnallee – So will die Stadt die Magistrale entschärfen

Leipzig - Die Jahnallee ist einer der Unfallhotspots in der Messestadt. Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten zu Unfällen mit Verletzten. Nun will die Stadt die Unfälle eindämmen. Zwischen Waldplatz und Leibnitzstraße soll die Jahnallee vierspurig werden. Außerdem wird man in der Straße nicht mehr parken dürfen und ein Teil der Jahnallee wird zur 30er Zone.